شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عسكرية مريبة في المنطقة العسكرية الثانية واعتقال عدد كبير من القيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت مدينة المكلا، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من القيادات والعسكريين المنتسبين للمنطقة العسكرية الثانية، دون توضيح رسمي للأسباب حتى اللحظة.

وقالت مصادر عسكرية: "إن الحملة انطلقت منذ ساعات الفجر الأولى، وتركزت في مدينة المكلا ومحيطها، حيث تم اعتقال عدد من العسكريين، بعضهم من قيادات الوحدات التابعة للمنطقة".

وبحسب المصادر، فإن الحملة لا تزال مستمرة حتى ساعات ظهر اليوم، وسط تكتم رسمي بشأن خلفياتها وأسباب تنفيذها في هذا التوقيت.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قيادة المنطقة العسكرية الثانية أو الجهات الأمنية المختصة حول الحملة، في حين تسود حالة من القلق في أوساط العسكريين وأسرهم.



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