شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة العربية تبث مشاهد مرعبة للقصف الأمريكي على صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بثّت قناة العربية قبل قليل مشاهد توثّق القصف الأمريكي على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وأفادت التقارير بأن الغارات استهدفت مواقع في حي الحصبة والجراف، وسط أنباء عن وقوع خسائر مادية وبشرية.
وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد العسكري المستمر، فيما لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول تفاصيل الاستهداف ونتائجه.
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