شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة الأركان الأردني يكشف معلوات مفاجئة وخطيرة عن قوة الحوثيين الصاروخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق، محمود نائب، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين قد يكونون قد طوروا بعض القدرات العسكرية، مثل صواريخ فرط صوتية، لكن هذا التصريح قد يكون مبالغًا فيه أو يهدف للاستعطاف والتأثير الإعلامي، ولا يعد مؤشرًا على قوتهم العسكرية الحقيقية مقارنة بالدول الكبرى.

وأضاف نائب أن الحوثيين استخدموا بعض التكتيكات في مواجهة البحرية الأمريكية في الفترات السابقة، ولكن من غير المؤكد أن هذه العمليات كانت ناجحة بالقدر الذي يُصوَّر في الإعلام. وأشار إلى أن الوضع في البحر الأحمر لم يكن مغلقًا إلا أمام السفن الإسرائيلية، لكن التصريحات حول التوتر العالمي قد تكون مبالغًا فيها، والعديد من التحليلات ترى أن الوضع أكبر من أن يتسبب فيه طرف واحد فقط.

فيما يخص الانتقادات الأمريكية، قد تكون هذه التصريحات محاولة لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية للحوثيين، أو إظهارهم بمظهر القوة، رغم أن الحقائق على الأرض تظهر أن الحوثيين لا يمتلكون القوة العسكرية التي يمكنها تهديد القوى العالمية بشكل جاد.



