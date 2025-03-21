ولي العهد يستقبل أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الثاني والثلاثين

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكتبه بقصر السلام في جدة الليلة، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الثاني والثلاثين، وهم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف.

واطّلع ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوها بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة دوت الخليج والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.