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إطلاق نار في مستشفى بولاية ميشيجان

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إطلاق نار في مستشفى بولاية ميشيجان

ابوظبي - سيف اليزيد -  أكدت الشرطة في ضاحية تروي بشمال ديترويت، اليوم الخميس، وقوع إطلاق نار في مستشفى محلي، ووصفته بأنه حادث فردي.
وقالت إدارة شرطة تروي، في رسالة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إطلاق النار وقع في مستشفى "كورويل هيلث بومونت تروي"، مضيفة أن المشتبه به ليس رهن الاحتجاز.
وطلبت الشرطة من الجمهور تجنب ارتياد المنطقة. ولم تتطرق الرسالة التي تم نشرها على موقع "إكس" إلى ما إذا كانت هناك أي إصابات أو وفيات. وقالت مسؤولة في الشرطة إنها لا تستطيع تقديم أي معلومات أخرى. وتقع مدينة تروي، التي يزيد عدد سكانها عن 87 ألف نسمة، على بعد نحو 22 ميلا (35 كيلومترا) شمالي ديترويت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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