جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان

القاهرة - سامية سيد - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التصدي لثلاثة صواريخ قال عنها إنها أُطلقت من لبنان على بلدة المطلة الحدودية الشمالية.



ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان الجيش الإسرائيلي "أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار".



وقد دوت صفارات الإنذار في بلدة المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهى الأولى من لبنان منذ ديسمبر الماضي .. ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.