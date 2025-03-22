الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

واصل الجيش الإسرائيلي، للجمعة الثالثة من شهر رمضان، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وعزز الجيش الإسرائيلي وجوده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، و«حاجز 300» الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس في فلسطين.

ودقّقت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في هويات الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاماً من الرجال و50 عاماً من النساء وحصلوا على «تصاريح خاصة»، من دخول القدس، ورغم ذلك توافد آلاف من كل أنحاء فلسطين منذ صباح أمس، عبر الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أعاد عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وأضافوا أن «قوات الاحتلال أغلقت بوابات حاجز قلنديا العسكري ومنعت الدخول لنحو نصف ساعة، قبل أن تعيد فتحها، واحتجزت صحافياً وحققت معه ميدانياً بعد عرقلة عمل الطواقم الصحفية في المكان».

كما فرض الجيش الإسرائيلي قيوداً مشددة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عدداً منهم من الدخول.