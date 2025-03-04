رانيا يوسف تثير الجدل: هل ستتعرض مي عمر للهجوم مثلها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”، كشفت الفنانة رانيا يوسف أنها تنوي مشاهدة مسلسل “إش إش” لمي عمر لأنها ستظهر فيه بدور راقصة وستكون منافسة لها، بحيث إنها تقدّم دور راقصة في مسلسل “جريمة منتصف الليل”.

وقالت رانيا مازحةً: “هتفرج على المنافسة بتاعتي مي عمر بما إني أنا اتشتمت السنة اللي فاتت عشان طالعة بدور رقاصة في رمضان عايزة أشوف بقى مي هتتشتم ولا أنا بس اللي هتشتم!”.

وكان من المقرر أن يُعرض مسلسل “جريمة منتصف الليل” في موسم رمضان الماضي، لكن تأجّل عرضه لهذا العام، وبعد الإعلان عن تقديم رانيا يوسف لدور راقصة خلال الأحداث، تعرّضت للانتقادات، وقالت:” أنا بعمل شخصية شتموني طيب دلوقتي مي بتعمل “إش إش” هل هتتشتم ولا أنا بس اللي هتشتم؟”.

وتدور أحداث مسلسل “جريمة منتصف الليل” في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي مقتل طالبتين جامعيتين في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل المحيطين بهما، وتتعقّد الأحداث عندما نكتشف عوالمهما الخفية والغامضة، وقصص الطلاّب والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، وكذلك المشاكل النفسية التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.