شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 فى السوق المصرفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20 مارس 2025 بالبنوك المصرية، وحالة من الاستقرار الملحوظ بسجل في الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع.
وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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