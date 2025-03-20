شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20 مارس 2025 فى السوق المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20 مارس 2025 بالبنوك المصرية، وحالة من الاستقرار الملحوظ بسجل في الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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