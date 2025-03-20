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رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع أمير الكويت مسارات التعاون والعمل المشترك

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رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع أمير الكويت مسارات التعاون والعمل المشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة..بحثا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتهما في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح..سائلاً المولى عز وحل أن يديم على سموه الصحة والسعادة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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