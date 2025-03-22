الامارات | الإثنين المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس الجاري، يوم الإثنين المقبل الموافق 24 من مارس الجاري، حيث كانت الهيئة قد أعلنت عن تقديم معاشات هذا الشهر وصرفها قبل وقت كافٍ من حلول عيد الفطر المبارك.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 819 مليوناً و423 ألف درهم، بزيادة قدرها 52 مليوناً و966 ألف درهم على مارس من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 766 مليوناً و457.2 ألف درهم.

ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49 ألفاً و401 متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1461 مستفيداً على الشهر نفسه من العام الماضي 2024، الذي استفاد فيه من الصرف نحو 47 ألفاً و940 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، إضافة إلى المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.