"الأرصاد": رياح شديدة على حائل حتى السابعة مساءً

طقس المملكة اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40_49) كلم/ساعة.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة ‏مساءً.نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح تحد من الرؤية على أجزاء من 7 مناطق، اليوم الأحد.حسب توقعات الأرصاد، لحالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة؛ يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.