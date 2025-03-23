شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. عيادات وخدمات افتراضية لمساعدة المدخنين على الإقلاع والان نبدء بالتفاصيل

برامج علاجية

الدمام - شريف احمد - كثف تجمع القصيم الصحي ممثلاً ببرنامج مكافحة التدخين، جهوده التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، عبر حملة ”صم بصحة“، بهدف التعريف بمخاطر التدخين والسجائر الإلكترونية وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.وشملت الحملة تنظيم أركان ومعارض توعوية في عدد من المواقع العامة، مثل المتنزهات، والحدائق، ومضامير المشي، والمراكز التجارية، وأماكن التجمعات البشرية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.وتهدف هذه الأنشطة إلى استغلال شهر رمضان كفرصة مثالية للإقلاع عن التدخين، وتسليط الضوء على الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتعاطي التبغ.تضمنت الفعاليات أيضاً التعريف بخدمات عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لتجمع القصيم الصحي، والتي تقدم برامج علاجية متكاملة تشمل الجوانب السلوكية والدوائية لمساعدة الراغبين في التوقف عن التدخين.وتم تسليط الضوء وتعريف المستفيدين على الخدمات الافتراضية التي توفر استشارات ودعماً طبياً للراغبين في الإقلاع، دون الحاجة إلى الحضور المباشر.تأتي هذه الجهود ضمن حرص تجمع القصيم الصحي والتزامه المستمر بتعزيز الوقاية الصحية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة خالية من التدخين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من التبغ بجميع صوره واشكاله.