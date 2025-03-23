“السبع” يتصدر المشهد الرمضاني ويحصد الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتصدر مسلسل “السبع” قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني الحالي، بحصده ملايين المشاهدات عبر القنوات والفضائية التلفزيونية، والمنصات الإلكترونية.

ونالت الحلقة الأولى من العمل الملحمي الضخم، ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة، في حين تخطت جميع حلقاته المليون، في إحصائيات بارزة، تدل على متابعته بقوة من قبل الجمهور العربي.

ويضم العمل في بطولته عدداً من أبرز الممثلين، على رأسهم: باسم ياخور وأمل عرفة وعبد المنعم عمايري وأمل بوشوشة وتيسير إدريس ومرح جبر وحلا رجب ويزن خليل ويزن السيد وطارق مرعشلي ووفاء موصلي وجلال شموط وجفرا يونس وحسن خليل وروعة السعدي وعدنان أبو الشامات وجيني إسبر ودلع نادر وإليانا سعد وعبد الرحمن قويدر وحسام الشاه وجبريل حسام الدين…

وهو “ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر… وقصة الدم والحب خارج كل قيد ومعقول!”، وفق ما جاء في الإعلان عن العمل الذي بدأ عرضه في أول أيام رمضان.

يُذكر أن مسلسل “السبع” فكرة بشار مارديني، وتأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد وفادي سليم، وإخراج فادي سليم، وإنتاج “غولدن لاين”.