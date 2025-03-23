أحمد العوضي يرد على أنباء زواجه: الخصوصية حقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ظهوره في بودكاست “The Sight” المذاع عبر منصة Watch It، رد الفنان أحمد العوضي على الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية عن نيته الزواج من فتاة من خارج الوسط الفني، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة، مشيرًا الى أن الجمهور له الحق في معرفة كل ما يتعلق بالفنان من الناحية المهنية فقط، لكن حياته الشخصية تظل أمرًا خاصًا لا يخص أحدًا سواه.

قال العوضي: “الخصوصية هي الأمر الصحيح، لا أحب أن يسألني أحد عن حياتي الخاصة، أنا متاح للجمهور كفنان، ممثل، نجم، وبالنسبة للعمل يمكنهم سؤالي كما يشاءون، لكن حياتي الشخصية لا أتحدث عنها”.

وحول الشائعات التي انتشرت أخيرًا بشأن زواجه، أوضح العوضي أنه لا يرد على أي حديث يتعلق بحياته الخاصة، مؤكدًا أنه كان قد صرح سابقًا بنيته الزواج بعد رمضان، لكن الأخبار المتداولة قامت ببلورة الأمر بطريقة مختلفة.

أضاف: “لا أنشغل بمثل هذه الشائعات، أراها وأسمعها لكنها لا تزعجني، تتم صياغتها بطريقة تبدو مقنعة للجمهور، وأي فتاة ألقي عليها التحية يتم ربط اسمي بها فورًا”.

أما عن انتقادات الجمهور التي تتعلق بتكرار أدواره، فقد أكد العوضي أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه، لكنه لا يهتم إلا بمن يحبونه ويدعمونه، قال: “كل شخص حر في الحديث كما يشاء، لكن الكلمات لا تغير الواقع، فالرزق والنجاح والفشل كلها أمور مقسومة، النقد لا يضايقني، لأنني أركز على من يحبني وأستمد منهم الطاقة الإيجابية، ولا ألتفت لمن يهاجمني، فهذا حقهم ولن يتفق الجميع على شخص واحد.

وتحدث العوضي عن طريقة تعامله مع جمهوره، بجانب تعليقه على حديث بعض زملائه الفنانين عنه في البرامج التليفزيونية، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يهاجم أحدًا من زملائه، قائلاً: “التعامل مع الناس ملوش علاقة بالنجومية.. من تواضع لله رفعه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كِبر، وأي حد بيحبني هو بالنسبة ليا أخ مينفعش أرد له الحب ده بكِبر، بالعكس ده أنا أشيله على رأسي”.

وعن حديث الفنانين عنه في البرامج التليفزيونية، أضاف: “مينفعش أطلع أهاجم حد قدام كاميرا وهو قاعد في البيت، دي مش مرجلة ولا جدعنة، هبقى راجل ضعيف الشخصية وعندي نقص، وطالما أنا في الشغلانة ممنوع أنتقد أو أغلط في زميل، ودي تربية وأصول مالهاش دعوة بالفن”.

كما علق أحمد العوضي على الانتقادت التي يتعرض لها حتى قبل عرض أعماله قائلًا: “كل واحد بيتكلم بيبقى مفكر إنه مجتمع، ولو أنا مش ناجح هو مش هيتكلم، اللي عايز يتكلم وينتقد يعمل ده، وفي الآخر أنا مبلتفتش للانتقادات ولا عمري رديت، ولو اتوجهت لي الإهانة بشكل شخصي هرد”.

واختتم أحمد العوضي حديثه: “كل واحد له الحق يتكلم زي ما هو عايز، والكلام مش بيغير من الواقع شيء، النجاح والفشل مقسومين، من حق الناس تتكلم وأنا المفروض مزعلش، وعمري ما اتضايقت لأني ببص على اللي بيحبني وباخد طاقة الحب منه ومبلتفتش للي مبيحبنيش، ومن حقه مبحبنيش مفيش حد في الدنيا الناس اتفقت عليه”.