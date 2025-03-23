أحمد سعد في ورطة قضائية بسبب أغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنان أحمد سعد بحذف أغنية “جدع”، والتي قدمها ضمن أحداث مسلسل “سيد الناس”، الذي يقوم ببطولته شقيقه الفنان عمرو سعد.

وتقدم أحد الملحنين ببلاغ يتهم فيه أحمد سعد وملحن الأغنية بسرقة اللحن منه وهو ما دعا النيابة العامة لإحالة الأمر الى المحكمة الاقتصادية التي تنظر البلاغ في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد)، للوقوف على حقيقة الأمر.

كانت أغنية “جدع” قد نالت إعجاب الجمهور منذ اللحظة الأولى لطرحها، بسبب الكلمات المؤثرة ورسالتها الواضحة عن الشجاعة، وتُعبّر عن الطيبة والمروءة، وتُضفي على المسلسل طابعًا خاصًا يناسب أجواء رمضان.

أغنية “جدع” من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر الحاج، وتوزيع أشرف البرنس، وقد لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

مسلسل “سيد الناس” يشارك فيه كل من عمرو سعد، أحمد زاهر، إلهام شاهين، أحمد رزق، بشرى، أحمد فهيم، رنا رئيس، طارق النهري، ياسين السقا، وآخرين. وتدور قصة المسلسل حول شخصية “الجارحي” الذي يحاول أن يحمي عائلته من الإفلاس، ويحافظ على إرثها، وذلك بعد أن توفي والده “رشدي” وترك له ديوناً وأزمات وأعداء كثيرين.