القاهرة - سمر حسين - صحة

كيف تخسر الوزن في أواخر رمضان؟، سؤال يدور في أذهان العديد ممن وقعوا في فخ الحلويات والأكلات الدسمة في أغلب أيام شهر رمضان المبارك، ولم يتبقى لهم سوى أيام قليلة للاعتماد على نظام غذائي متكامل وصحي، يساعد على حرق الدهون، وزيادة معدلات الأيض، ما يساهم في خسارة الوزن، وذلك على النحو التالي:

كيف تخسر الوزن في أواخر رمضان؟

ولكي تخسر الوزن في أواخر رمضان؟، إليكم بعض النصائح الضرورية التي تساعد في خسارة الوزن بشكل صحي، ومتوازن، قدمها الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، وجاءت على النحو التالي:

- تناول كوب عصير طبيعي دون سكر أو حليب مع ثلاث تمرات.

- تناول وجبة الإفطار الرئيسية بعد مرور نصف ساعه من الآذان.

- تناول طعام وجبة السحور مع تأخيرها قدر الإمكان.

- في بداية وجبة الإفطار، تناول طبق الشوربة، قبل الأكلات الدسمة والرئيسية، مع تهيئة المعدة لاستقبال الطعام، ثم تناول طبق من سلطة الخضار الورقية، لمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

- الحرص على مضغ الطعام ببطء.

- شرب الماء بكثرة عند الإحساس بالجوع سواء في صورة عصائر طبيعية أو سوائل دافئة، بين الفطار والسحور.

- تجنب الحلويات قدر الإمكان، ويمكن استبدال طبق الحلويات بسلطة الفواكه الصحية.

- تجنب العصائر الصناعية المليئة بالسكريات مثل التمر الهندي والسوبيا والمانجو.

- تجنب النشويات التي تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية مثل الخبز الأبيض، والبيتزا والفطائر.

- ممارسة النشاطات الرياضية خلال الساعة الأخيرة من الصيام والتي تسبق الفطور، إذ يساعد على حرق الدهون المخزنة في الجسم، ما يساعد في خسارة الوزن.

- ضرورة ممارسة رياضة المشي يومياً بعد تناول وجبة الإفطار.

- الحرص على تناول الفواكه والخضروات بعد وجبة الإفطار وعند الإحساس بالجوع، لأنها تحتوي على الألياف التي تملأ المعدة.

كيف تخسر الوزن في أواخر رمضان؟.. نظام غذائي متكامل وصحي

وقدم موقع «NPİSTANBUL» نظام غذائي متكامل وصحي لخسارة الوزن في أواخر رمضان، جاء على النحو التالي:

ـ تناول كوب ماء أو حليب+ 3 تمرات .

ـ ابدا بكوب شوربة دافئة.

ـ طبق سلطة خضراء بزيت الزيتون والليمون.

ـ مصدر بروتين مشوي أو مسلوق مثل:

1 صدر دجاج مشوي أو سمك مشوي أو لحم مشوي.

ـ أضف القليل من الكربوهيدرات الصحية مثل:

4 ملاعق أرز بني أو ½ رغيف خبز بلدي.

سناكس:

وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور (اختياري):

ـ حفنة مكسرات غير مملحة.

ـ كوب زبادي يوناني قليل الدسم.

ـ قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

ـ ثمرة فاكهة (تفاح، برتقال، كيوي).

وجبة السحور:

ـ كوب زبادي أو لبن رائب وملعقة صغيرة عسل نحل ومصدر بروتين، ومنها:

2 بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قريش وخيار وخس.

ـ مصدر كربوهيدرات بطيئة الامتصاص، مثال ½ رغيف خبز بلدي أو 3 ملاعق فول دون زيت.

نصائح لزيادة حرق الجسم وخسارة الوزن

وأشار «العربي» إلى عدة نصائح لمضاعفة الحرق والمساعدة في خسارة الوزن، وذلك على النحو التالي:

- القيام بنشاط بدني مكثف بشكل يومي.

- تناول وجبات صغيرة ومتوازنة بين الإفطار والسحور ووجبة خفيفة.

- شرب الماء بكميات كبيرة وبانتظام.

- تجنب السهر وتحسين جودة النوم.

- الابتعاد عن التوتر.