أحمد السقا يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته ويرد على انتقادات “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، تحدث الفنان أحمد السقا عن الأخبار التي يتم تداولها كل فترة عن انفصاله عن زوجته، ورد على الانتقادات التي طالت مسلسل “العتاولة 2” حول وجود ألفاظ خارجة، كاشفاً عن حقيقة تقديمه جزءًا ثانياً من فيلم “تيتو”، وسبب رفضه العمل في فيلم “ولاد رزق”.

خلال البرنامج حسم السقا الجدل حول شائعات انفصاله عن زوجته مها الصغير، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، معبراً عن استيائه الشديد من تكرار هذه الشائعة، قائلاً: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص مؤذي”.

وأبدى السقا انزعاجه من التدخل المستمر في حياته الخاصة، مشددًا على أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي في أي منزل، مشيراً الى أن البعض يبالغ في نشر الأكاذيب، قائلاً: “أي بيت في الدنيا فيه خلافات، ولكن هذه الأكاذيب لا تؤثر عليّ، وربنا المنتقم الجبار”.

كما تحدث عن شخصيته قائلاً: “أنا حمقي ودمي حامي، وقد كلمتي في أي موقف، لكن الكرامة خط أحمر لا أتنازل عنه”.

وعن علاقته بزميله الفنان طارق لطفي، أكد أن صداقتهما تمتد لأكثر من 11 عامًا؛ واعتبر لطفي جزءًا كبيرًا من وجدانه الفني والفكري، ووصفه بـ”الإنسان الخلوق والمحترم”، مشيرًا الى أنه يعتبره أخًا ومعلمًا، وليس مجرد صديق.

كما استعاد ذكريات العمل مع لطفي في عدة أعمال ناجحة، أبرزها فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” ومسلسل “العتاولة” بجزأيه الأول والثاني، مؤكدًا أن هذه المحطات كانت مهمة في مسيرتهما الفنية.

أكد السقا خلال اللقاء تقديره الكبير للمخرج محمد سامي، واصفًا إياه بأحد أفضل مخرجي الدراما في مصر.

كما ذكر عددًا من الأسماء التي يرى أنها تقدم أعمالًا متميزة مثل أحمد خالد موسى، مريم الأحمدي، شادي عبدالسلام، محمد شاكر، وتامر محسن.

كشف السقا عن رأيه في تقديم جزء ثانٍ من فيلم “تيتو”، مشيرًا الى أنه يرى أن الفنان أحمد غزي هو الأنسب لتجسيد دور البطولة، موضحًا أنه ليس لديه مانع في التخلي عن الفيلم إذا أراد المخرج طارق العريان استكماله، مؤكدًا: “أنا مستعد أعمل تنازل كتابي، لكن الفيلم يظل واحدًا من كلاسيكياتي المفضلة”.

أما عن سبب رفضه المشاركة في الجزء الأول من “ولاد رزق”، فأوضح أن السبب كان ارتباطه بشخصية “إبراهيم الأبيض” في ذلك الوقت، ولم يكن يرغب في تكرار نفسه.

تطرق السقا الى الانتقادات التي وُجهت للجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، خاصة فيما يتعلق بوجود بعض الألفاظ التي لم تتماشَ مع أجواء رمضان.

وأوضح أن المخرج أحمد خالد موسى قام بتعديلات خلال المونتاج بناءً على الملاحظات الواردة في الحلقات الأولى، مضيفًا أن الجزء الأول كان يتمتع بانسيابية أكثر، في حين جاء الجزء الثاني بأحداث أكثر تعقيدًا، مؤكداً: “قد تكون هناك بعض الألفاظ، لكنها رؤية المخرج والمؤلف، وأنا لا أتدخل في هذا الجانب”.

وعلق السقا أيضًا على الجدل المثار بشأن غياب الفنانة فريدة سيف النصر عن الجزء الثاني من “العتاولة”، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالإحلال أو التبديل، وإنما الدور انتهى في الجزء الأول، مضيفاً: أنا بحبها جدًا، وهي كمان يقال إنها بتحبني، لكن لا يوجد أي خلاف بيننا، وانتهى دورها فقط”.

وعن تفاصيل إصابته في كواليس تصوير “العتاولة 2″، قال: “كنا بنصور مشهد المولد وكان فيه مجاميع يتجاوز عددهم 1200 شخص، وأنا كنت على الحصان وهو توتر من العدد وفي ولد من المجاميع كان بيهوش الحصان عند عينه اليمين، والحصان غصب عنه إداني ثلاث ضربات”.

وعن مشاركة نجله في مسلسل “سيد الناس”، علق أحمد السقا: “كل اللي أملكه هو أني علمت ابني كويس جدًا، هو دارس كل ما يتعلق بالصناعة، وأنا مفرضتهوش على الناس، وأقسم بالله ما كنت أعرف أن ابني هيشارك في “سيد الناس” غير قبل التصوير بأسبوع، اتفرجت له على مشهد وعجبني، وطبيعي أكون خايف عليه وهو لما يقف على رجليه ويثبت للناس أنه يستحق ساعتها يبقى جدير إني أقف جنبه في عمل مش هو اللي يقف جنبي”.