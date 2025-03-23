فنانة شهيرة تكشف سبب خوفها من التعاون مع غادة عبد الرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة داليا شوقي تفاصيل دورها في مسلسل “شباب امرأة” الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الحالي، مؤكدة أنها شعرت بالرعب من إعادة تقديم دور الفنانة شادية في الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم، إضافة الى كواليس وقوفها أمام الفنانة غادة عبدالرازق بطلة المسلسل.

قالت داليا في تصريحات صحافية إنها لا تحب أن يقارن الجمهور أداءها بأداء الفنانة الراحلة شادية في مسلسل “شباب امرأة”، قائلة: “أنا داليا شوقي، وهي الأستاذة شادية، القمر الذي لا يوجد مثله، الجميلة. لا أحب أن تتم مقارنتي بها، فأنا أقدم الشخصية لأنني أحبها من كل قلبي، وأحترم آراء الجمهور كثيرًا، كما أنني أحترم السيناريو القديم والجديد المعاصر، الذي كتبه محمد سليمان عبدالمالك والمأخوذ عن الرواية الأصلية لعام 1956”.

أضافت: “هذه المواقف تحدث، فمن الطبيعي أن تعجب امرأة بشاب، والعكس صحيح، وربما الأجيال الجديدة لا تعرف فيلم (شباب امرأة)، لكننا نقدّم قصة (جبروت امرأة)”.

أوضحت: “كنت خائفة ومرعوبة من إعادة تقديم دور شادية في المسلسل، لكنني شعرت بالمسؤولية. شادية كانت معي طوال الوقت، فكنت أستمع الى أغانيها أثناء تحضيري للدور، احترامًا لمقام الفيلم ولها”.

تابعت: “لكن شخصية (سلوى)، التي أجسدها، مختلفة تمامًا عن شخصية شادية، فالمؤلف صنع لها خطًا مختلفًا، وأنا شخصيًا أشعر بالاختلاف بين الشخصيتين”.

وعن الوقوف أمام غادة عبدالرازق، قالت: “هي ملكة بالفعل، وأحبها من كل قلبي. تعلمت منها الكثير، وأقدّر موهبتها بشدة. وجودها في العمل كان درسًا لي، واكتسبت منها العديد من الخبرات، فهي ممثلة عظيمة. أما يوسف عمر، فأنا فخورة به جدًا”.