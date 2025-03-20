ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروبات الغازية مع الكنافة والقطائف في رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحذر الدراسات الطبية من العادات الغذائية غير الصحية التي يتبعها الكثيرون خلال شهر رمضان، خاصة تناول المشروبات الغازية مع الحلويات مثل الكنافة والقطائف، وهذه العادة تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة، منها زيادة الوزن، اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع نسبة السكر في الدم، إلى جانب تأثيرها السلبي على الأسنان.

يحرص كثير من الصائمين في رمضان على تناول المشروبات الغازية مع الحلويات، اعتقادًا بأنها تساعد في الهضم أو تمنحهم طاقة بعد يوم طويل من الصيام، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، حيث تؤدي هذه العادة إلى آثار سلبية خطيرة على الصحة، مثل زيادة الوزن، مشكلات الجهاز الهضمي، وارتفاع نسبة السكر في الدم، ويؤكد خبراء التغذية أن التوجه نحو بدائل صحية أكثر فائدة يمكن أن يحمي الجسم من هذه الأضرار.

التأثيرات الصحية لتناول المشروبات الغازية مع الحلويات

- زيادة الوزن والدهون الزائدة

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة شيماء خفاجي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أن تناول الحلويات الرمضانية مع المشروبات الغازية يؤدي إلى ارتفاع كبير في السعرات الحرارية المستهلكة، ما يسبب زيادة سريعة في الوزن، وأشارت إلى أن السكر الموجود في هذه المشروبات يعمل على تحفيز تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

- اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ

أكدت خفاجي أن الجمع بين المشروبات الغازية والأطعمة السكرية يسبب مشكلات كبيرة في الجهاز الهضمي، أبرزها الانتفاخ، تراكم الغازات، وارتجاع المريء، كما أن المشروبات الغازية تعيق عملية الهضم الطبيعية، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بعد الإفطار.

- تأثير سلبي على صحة الأسنان

أشارت أخصائية التغذية، إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على أحماض قوية تعمل على تآكل مينا الأسنان، ما يجعلها أكثر عرضة للتسوس، كما أن الحلويات الرمضانية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر، تزيد من خطر تراكم البكتيريا الضارة في الفم، ما قد يؤدي إلى التهابات اللثة وتصبغ الأسنان.

بدائل صحية للمشروبات الغازية في رمضان

للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتجنب الأضرار الناتجة عن المشروبات الغازية، توصي الدكتورة شيماء خفاجي بعدة بدائل صحية، منها:

شرب الماء أو العصائر الطبيعية بدلًا من المشروبات الغازية، حيث تعمل على ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم.

تناول الفواكه الطازجة كبديل للحلويات الدسمة، لاحتوائها على سكريات طبيعية وألياف تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

اللبن الرائب أو الزبادي، حيث يساهم في تهدئة المعدة وتقليل الشعور بالحموضة.