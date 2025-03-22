لايف ستايل

الامارات | مكتبة محمد بن راشد و«دار كتّاب» تنظمان أمسية تحتفي بشهر القراءة

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مكتبة محمد بن راشد و«دار كتّاب» تنظمان أمسية تحتفي بشهر القراءة 1/2
  • الامارات | مكتبة محمد بن راشد و«دار كتّاب» تنظمان أمسية تحتفي بشهر القراءة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة محمد بن راشد و«دار كتّاب» تنظمان أمسية تحتفي بشهر القراءة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات شهر القراءة، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع «دار كتّاب»، أمسية قرائية أدبية بعنوان «اقرأ نصّك»، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين. وشهدت الأمسية قراءات مختارة من مؤلفاتهم، تخلّلتها نقاشات ثرية، سلّطت الضوء على عمق النصوص وأبعادها الإبداعية.

وحظيت الأمسية بحضور مميز من عشّاق الأدب، الذين تفاعلوا مع النصوص المقروءة، مستكشفين العوالم المتنوعة التي أبدعها الكتّاب بأساليبهم المتفرّدة. وتحولت القراءات إلى مساحة فكرية نابضة بالحياة، حيث أثرت النقاشات التحليلية أبعاد النصوص الفكرية والإنسانية والاجتماعية. وحرصت مكتبة محمد بن راشد، منذ تأسيسها، على استضافة مثل هذه الفعاليات، تأكيداً لالتزامها بدعم الثقافة وتعزيز الحوار الأدبي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية اللقاءات الفكرية في إثراء المشهد الثقافي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements