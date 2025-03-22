الامارات | مكتبة محمد بن راشد و«دار كتّاب» تنظمان أمسية تحتفي بشهر القراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات شهر القراءة، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع «دار كتّاب»، أمسية قرائية أدبية بعنوان «اقرأ نصّك»، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين. وشهدت الأمسية قراءات مختارة من مؤلفاتهم، تخلّلتها نقاشات ثرية، سلّطت الضوء على عمق النصوص وأبعادها الإبداعية.

وحظيت الأمسية بحضور مميز من عشّاق الأدب، الذين تفاعلوا مع النصوص المقروءة، مستكشفين العوالم المتنوعة التي أبدعها الكتّاب بأساليبهم المتفرّدة. وتحولت القراءات إلى مساحة فكرية نابضة بالحياة، حيث أثرت النقاشات التحليلية أبعاد النصوص الفكرية والإنسانية والاجتماعية. وحرصت مكتبة محمد بن راشد، منذ تأسيسها، على استضافة مثل هذه الفعاليات، تأكيداً لالتزامها بدعم الثقافة وتعزيز الحوار الأدبي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية اللقاءات الفكرية في إثراء المشهد الثقافي.