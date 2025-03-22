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الامارات | علي بن تميم: الشعر جزء أصيل من هويتنا الثقافية

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | علي بن تميم: الشعر جزء أصيل من هويتنا الثقافية 1/2
  • الامارات | علي بن تميم: الشعر جزء أصيل من هويتنا الثقافية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، إن: «الشعر جزء أصيل من الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وهو أحد أقدم الفنون، وأبرز طرق التواصل الإبداعية، ومازال حتى اليوم الأكثر تأثيراً في النفوس، ومازالت أمسياته هي الأكثر استقطاباً للجمهور».

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم الشعر العالمي: «إن الاحتفاء باليوم العالمي للشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة يكتسي حلة خاصة، لذا فإننا نوليه أهمية خاصة لتقريب هذا الجمال إلى نفوس الأجيال الجديدة عبر طرق مبتكرة تناسب العصر؛ ليستكملوا بإبداعاتهم ما أسسه الأجداد والآباء في هذا الحقل الزاخر بالجمال والفكر والمعرفة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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