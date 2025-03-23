الحلقة الـ 9 من نص الشعب اسمه محمد.. مايان السيد تخطط لإحداث فرقة بين رانيا يوسف وشيرين

خطة محكمة

مسلسل نص الشعب اسمه محمد - الصورة من المركز الاعلامي للمسلسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 11:48 مساءً - تألقتفي شخصية سارة، بعد أن خططت بذكاء بالتعاون مع محمد (عصام عمر) لإفساد العلاقة بين والدتها فاطمة ( رانيا يوسف ) وميرفت (شيرين)، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".بدأت سارة (مايان السيد) بتنفيذ خطة محكمة، حيث ذهبت مع محمد لإقناع حسن خاله بالتقرب من ميرفت، حتى تبتعد عن والدتها وتفقد الثقة بها، كما أوهمت والدتها بأنها انفصلت عن محمد وتفكر في العودة لفادي (كريم سامي) ابن خالتها الذي كانت ترغب في تزويجها له منذ البداية.لم تتوقف خطة سارة عند هذا الحد، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حين عرفت مي (هاجر السراج) على فادي ابن خالتها، حتى تلتقط لهما صورًا توحي بأن هناك علاقة بينهما، باعتبار أنها خطة ميرفت نفسها، لتسرق فادي منها.طوال الحلقة، حاولت سارة أن تقنع والدتها بأن ميرفت ليست صديقة وفية، بل تستغلها وتتركها تتحمل مسؤولية العمل وحدها، بينما هي تجني الأرباح دون مجهود. وفي النهاية، نجحت سارة في خلق شرخ كبير بين فاطمة وميرفت، كي يبتعد هذا الثنائي، ويعيدان محمد للساحة مرة أخرى.

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مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد،، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار .لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».