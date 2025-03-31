شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بزيه التقليدي والهلال بالقميص الأزرق والشورت الأسود والان مع تفاصيل الخبر

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمقر الجزيرة، وتم خلاله الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد الوصول إلى استاد القاهرة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود.