شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صفقات صنعوا الفارق مع الأهلي آخر 5 سنوات.. إمام عاشور ووسام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

أبرم النادي الأهلي عدة صفقات في السنوات الخمس الأخيرة ساهمت في صناعة الفارق وتقديم الإضافة المرجوة للفريق الأحمر والاستمرار في الريادة وتحقيق الألقاب المحلية والقارية، وعودة النسور الحمر للتربع على عرش الكرة الإفريقية بعد 7 سنوات عجاف بعيدين عن التتويج بالألقاب القارية بخلاف بطولة يتيمة من الكونفدرالية الإفريقية عام 2014.

صفقات كثيرة أبرمها الأهلي في السنوات الماضية ولكن هناك كثر من صفقة صنعت الفارق مع الفريق الأحمر لعل أبرزهم:

حسين الشحات

يعد الشحات من أهم الصفقات التي أبرمها الأهلي عام 2019 وساهم في عودة الأهلي لحصد الألقاب القارية بعدي غياب طويل وساهم معه في حصد دوري الأبطال 4 مرات بخلاف التتويج بالسوبر الإفريقي مرتين بخلاف التربع على عرش الكرة المصرية.

ياسر إبراهيم

أعاد ياسر إبراهيم التوازن لدفاع الأهلي في السنوات الخمس الماضية بفضل بسالته وروحه القتالية داخل الملعب ونجح في قيادة فريقه لحصد 4 بطولات من دوري الأبطال وبطولتين من السوبر الإفريقي.

محمود كهربا

تعاقد الأهلي مع محمود كهربا في 2020 قادما من أفيش البرتغالي، وخلال هذه الفترة ساهم مع النسور الحمر في اعتلاء عرش القارة السمراء وكان صاحب بصمة واضحة في التتويج بكم البطولات التي تحققت بالقلعة الحمراء منذ قدومه أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2023.

اليو ديانج

نجح اليو ديانج في تقديم أوراق اعتماده مع الأهلي منذ القدوم إليه عام 2019، بعدما نجحت الإدارة الحمراء في بناء جيل ذهبي جديد من اللاعبين منذ 2019 قبل أن يرحل إلى الخلود السعودي، أعاد بريق واسم الأهلي عاليا وخفاقا داخل الكرة الإفريقية والعالمية.

مروان عطية

في ظرف عام واحد أثبت مروان عطية أنه صفقة ناجحة ومثالية بكل المقاييس بعدما فرض نفسه بقوة على وسط ملعب الأهلي لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية جعلته أحد أفضل اللاعبين في مركز رقم 6 بالقلعة الحمراء، بل تفوق على غيره من اللاعبين في مركزه وأصبح أساسيا وساهم في تحقيق عدة بطولات مع الأهلي.

إمام عاشور

أظهر إمام عاشور قدرات فنية عالية وأظهر أنه لاعب صاحب مهارات فنية فريدة، بعدما أصبح من أبرز اللاعبين في وسط ملعب الأهلي، وينال ثقة مارسيل كولر المدير الفني، وساهم مع فريقه في حصد عدد كبير من البطولات منذ الانضمام لصفوفه في بداية الموسم الحالي.

وسام أبو علي

انضم وسام أبو علي للأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي ونجح في أن يقدم مستويات رائعة مع الأهلي ويصبح المهاجم الأساسي بالفريق وحصل على لقب هداف الدوري الماضي برصيد 18 هدفا ويصبح من أهم الصفقات في تاريخ القلعة الحمراء.