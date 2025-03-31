شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الأهلي و رئيس وادي دجلة في جنازة حرم الراحل محمود الجوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت جنازة السيدة سامية أحمد أنور سلام حرم الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بعد صلاة عصر اليوم من جامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. وتلقي العزاء أحمد محمود الجوهري مدير تطوير قطاع البراعم والأكاديميات بالاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الضبع زوج ابنة الراحل محمود الجوهري. وحضر الجنازة محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ودكتور علاء شاكر ومحمد الصيفي مدرب منتخب مصر السابق وعدد من نجوم الرياضة والإعلام.

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