اخبار الرياضه

عضو الأهلي و رئيس وادي دجلة في جنازة حرم الراحل محمود الجوهري

0 نشر
0 تبليغ

عضو الأهلي و رئيس وادي دجلة في جنازة حرم الراحل محمود الجوهري

شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الأهلي و رئيس وادي دجلة في جنازة حرم الراحل محمود الجوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت جنازة السيدة سامية أحمد أنور سلام حرم الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بعد صلاة عصر اليوم من جامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وتلقي العزاء أحمد محمود الجوهري مدير تطوير قطاع البراعم والأكاديميات بالاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الضبع زوج ابنة الراحل محمود الجوهري.

وحضر الجنازة محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق وماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة ودكتور علاء شاكر ومحمد الصيفي مدرب منتخب مصر السابق وعدد من نجوم والإعلام.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا