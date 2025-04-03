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البلدوزر والحاوى والغزال.. ألقاب لاتموت فى الرياضة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 03 أبريل 2025 04:30 ص


الألقاب تطارد لاعبى كرة القدم ، خاصة ممن يتركون بصمة مع فريقهم الذى يلعبون لiخاصة إذا ساهموا في التتويج ببطولة محلية او أفريقية، و هو ما يجعل الجماهير أو المعلقين يطلقون الألقاب على عدد من النجوم.

ومن أبرز الألقاب التي تكررت في الشارع الرياضى

 

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الحاوى

يا ستار ويا لطيف حمادة عبد اللطيف.. مقولة تغنى بها عدد كبير من الجماهير للحاوى الأصلى هو حمادة عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق الذى سحر الجماهير بفنياته العالية ومراوغاته الساحرة فى المرور بين أكثر من لاعب.

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وبعد مرور سنوات ظهر حاوى آخر، وهو وليد سليمان لاعب الأهلى السابق الذى منحته الجماهير لقب الحاوى لمروره السهل بين اللاعبين أثناء لمس الكرة، كما وصل اللقب إلى أيمن حفنى وقت كان ضمن صفوف مصر المقاصة .

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الغزال

أول من أطلق عليه هذا اللقب هو الراحل إبراهيم يوسف لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق ، وسمى الغزال لمرونته فى الملعب، حيث أحرز فى الثمانينات أهدافًا لا تنسى على المستوى المحلى أو المنتحب وتمر السنوات ليظهر على الساحة غزال جديد لخفة آدائه، وسرعته بالمستطيل الأخضر وهو عمرو جمال لاعب النادى الأهلى السابق و الطلائع الحالى

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البلدوزر

بمجرد سماع كلمة البلدوزر نتذكر كل من  مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى حقبة الثمانينات، صاحب الهدف الوحيد فى مونديال كأس العالم 90،وعمرو زكى لاعب الزمالك والمنتخب السابق،  إلا أن بعد عبد الغنى أطلق على عمرو زكى لقوته الجسمانية ومجهوده وإرهاق المدافعين، وبعد ذلك على مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ونانت الفرنسى. 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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