شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينتهى من تصوير كليب جديد بمشاركة قمر اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى من تصوير كليب جديد، وتظهر معه اللبنانية قمر في العمل الذي تقوم بإخراجه سارة وفيق ومدير التصوير جلال الزكي، والكليب تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامى وسوف يطرحه تامر تزامنًا مع إطلاق أغانى ألبومه الجديد خلال موسم الصيف.

قمر اللبنانية





تامر حسنى تامر حسنى

وفي سياق متصل ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد والذي يتعاون فيه مع المخرجة سارة وفيق وهو فيلم "رى ستارت"، حيث يتعاونا للمرة الرابعة، وهو العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائى في شهر مايو المقبل.

وتعاونت سارة وفيق مع تامر حسنى في فيلم مش أنا عام 2021 وشارك في بطولة العمل كل من حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدوانى، شيرين، وعدد كبير من الفنانين، تأليف تامر حسنى، كما تعاوت مع حسنى في فيلم تاج، وشارك في بطولته كل من دينا الشربينى، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، وآخرون.

وتتعاون سارة وفيق مع حسنى في فيلم رى ستارت مع النجمة هنا الزاهد، من تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

كما تعاونت سارة وفيق مع النجم تامر حسنى كـمخرجة سكريبت في فيلم عمرو وسلمى 3، مع مى عز الدين ، عزت أبو عوف، لاميتا فرنجيه، وأخرون، اخراج محمد سامى .