شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مطاحن وسط الدلتا تستهدف استثمار 72 مليون جنيه خلال عام 26/25 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، استثمار 72 مليون جنيه خلال الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025 موزعة ما بين 2 مليون جنيه لكل من إحلال وتجديد وحدات قطاع الغربية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، وكفر الشيخ، إضافة إلى 2 مليون جنيه لتجهيز وحدات المركز الرئيسي، ومبلغ 60 مليون جنيه لتطوير مطحن سلندرات المحلة، على أن يتم تمويل الخطة الاستثمارية تمويلًا ذاتيًا.

تعتزم الشركة، وفق الموازنة التقديرية للموانة للسنة المالية 2026/2025، تشكيل لجنة لفرز وتصنيف المخزون الراكد وتحويل الأصناف التي يمكن الاستفادة منها إلى الوحدات التي تحتاج لهذه الأصناف، وعرض الباقي منها للبيع من خلال المزادات، كما تعتزم تشكيل لجنة لدراسة أوجه الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يعود بالنفع على الشركة.

وبالنسبة لخطة هيكلة العمالة، أوضحت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، أنه نظرًا لارتفاع تكلفة نصيب الطن من الأجور نتيجة للزيادات الحتمية الخارجة عن إرادة الشركة، تعتزم الإدارة إعادة توزيع العمالة بما يحقق أعلى عائد وأقل تكلفة عند تشغيلها، مع تعيين كوادر جديدة لإحلالها بدلًا من المحالبين للمعاش على مدار العام، تلافيًا لحدوث فجوة في الهيكل الإداري للشركة مستقبلًا.

أما عن الأداء المالي، تستهدف شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، تحقيق فائض مستهدف قبل الضريبة يصل إلى 170 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وفائض مستهدف بعد الضريبة 131.75 مليون جنيه، مستهدفة طحن 1.4 مليون طن قمح ما بين 90 ألف طن استخراج 72%، و1.3 مليون طن استخراج 87.5% طن قمح، وتم احتساب سعر طن القمح 72% بمتوسط سعر الطن 14 ألف جنيه، وتكلفة طن الدقيق الفاخر 72% بسعر 15347 جنيهًا للطن، وسعر بيع طن الدقيق الفاخر 72% بواقع 16 ألف جنيه للطن، واحتساب سعر طن النخالة 72% بمتوسط سعر 10750 جنيه للطن.