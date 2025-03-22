شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تتيح تحديد الخلاصة التالية كإعداد افتراضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تتيح ميتا أخيرًا لمستخدمي ثريدز Threads ضبط خاصية "المتابعة" أو أي منشور مخصص على ثريدز كإعداد افتراضي.

هذا التغيير جزء من مجموعة من ميزات ثريدز الجديدة، بما في ذلك إمكانية قصر الردود على المتابعين فقط، ومشغل فيديو مُحسن، وخيار إضافة مواضيع في سيرتك الذاتية.

كان مستخدمو Threads يطالبون بالقدرة على تعيين موجز المتابعة كإعداد افتراضي منذ إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي في ديسمبر 2023، وأخيرًا استسلمت Meta ، وبعد اختبار خيار اختيار موجز افتراضي في أواخر العام الماضي، تم الآن طرحه بحيث يمكنك تعيين موجز مخصص أو متابعة كإعداد افتراضي، وسيظل كذلك حتى عند إغلاق التطبيق وإعادة فتحه.

كما يُتيح تطبيق "الموضوعات" أيضًا خياراتٍ إضافيةً لإدارة تفاعل المستخدمين مع منشوراتك. وستتمكن الآن من حصر الردود والاقتباسات على متابعيك فقط، مما يُساعد في الحد من عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع منشوراتك ويشاركونها.

وتختبر ميتا أيضًا إمكانية إضافة ما يصل إلى 10 مواضيع إلى سيرتك الذاتية، ما يتيح لك إدراج مجتمعاتك أو اهتماماتك المفضلة ليطلع عليها الآخرون ، ستتضمن المسودات أيضًا اقتراحات لإضافة موضوع رائج.

وتقول ميتا: "وفقًا لبياناتنا الداخلية، تحظى المنشورات التي تحتوي على مواضيع جيدة بعلامات وعادةً بمشاهدات أكثر من المنشورات التي لا تحتوي على علامات، مما يجعلها وسيلة فعّالة للوصول إلى المزيد من الأشخاص".

وأخيرا ، يحصل مُشغّل فيديو Threads على ترقية ضرورية للغاية، فهو الآن يحتوي على أزرار إيقاف مؤقت وتشغيل وتخطي، كما أضافت Meta شريط تقدم مُثبّتًا ليسهل تصفح الفيديوهات.