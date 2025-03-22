شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يصدر بيانا ينعى الراحل يوسف أحمد ويشكر الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بيانا بشأن وفاة اللاعب يوسف أحمد الذي وافته المنية، إثر فقدان الوعي والسقوط خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في الإسكندرية، حيث كان اللاعب نموذجا للروح الرياضية والتفاني وترك أثرا في رياضة الكاراتيه.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأصدقائه وزملائه.



ووجه الاتحاد في بيانه الشكر إلى الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة التي لم تتوان في تقديم الرعاية المتكاملة والتنسيق والتواصل مع مختلف المؤسسات المعنية بالدولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للاعب منذ اللحظة الأولى لسقوط اللاعب، وتضمن ذلك وزارة التعليم العالي وجامعة الإسكندرية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة بمجمع سموحة الطبي التابع لجامعة الإسكندرية على نفقة الدولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف نخبة من كبار الأساتذة والأطباء من جميع التخصصات وتوفير الاستضافة الكاملة لأهل المتوفى بالمستشفى طوال فترة تواجده.



كما تم توجيه الشكر إلى وزارة البترول والتي أصدرت توجيهات إلى شركة بتروجت للوقوف بجانب والد اللاعب الذي يعمل بها أثناء فترة تواجد اللاعب بالمستشفى ومنحه إجازة مفتوحة مدفوعة الأجر طوال فترة تواجده إلى جانب نجله بالمستشفى.



وأكد الاتحاد أنه بالتنسيق مع منطقة الإسكندرية للكاراتيه التزامه الكامل بتقديم الدعم لأسرة الفقيد تخليدا لذكراه ووفاء لعطائه الرياضي.