شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 4.. حلقة محمود البزاوي "تريند" رغم مباراة ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمري، إخبار تامر عبد المنعم، للمحامي منتصر شاهين "محمود البزاوي" بأن الحلقة التي ظهر فيها معه "تريند" داخل مصر، على الرغم من وجود مباراة ليفربول، التي تستحوذ على "التريند" بشكل دائم.

وتحدث تامر عبد المنعم مع منتصر، بعد انتهاء الحلقة، كاشفا عن أن كل ما قيل بالحلقة، هو متفق عليه، وأنه عليه أن يترك المحاماة ويتجه إلى التمثيل.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل حسبة عمري، المذاع على قناة DMC وWatch it الرقمية، شهدت محاولة "هند"، الفنانة روجينا، إيجاد فيشة كهرباء لشحن هاتفها بعد أن فصل شحن، بالنادى.

يحاول الفنان عمرو عبد الجليل، تشغيل الكهرباء فى العمارة بعد أن قطعت الكهرباء بسبب عطل فى لوحة كهرباء العمارة.

ظهر الفنان إسلام إبراهيم "بندق"، ابن "سيدة" عاملة بالنادى، لينقذ "هند"، الفنانة روجينا، من أمن النادى.

طلبت "هند"، الفنانة روجينا، من "بندق"، ابن سيدة عاملة النادى، الفنان إسلام إبراهيم بتوصيلها إلى صديقتها "مها"، الفنانة نادين، وطلبت منها الدخول لكى تأخذ حمام مياه ساخنة، بعد تعب يومان فى الشارع دون "استحمام".

يعمل "فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل، فى مشروع فن تشكيلى على حجر.

أجرى "هاني"، الفنان على الطيب، بـ"فاروق"، الفنان عمرو عبد الجليل للاطمئنان على شقيقته "هند"، وتفاجئ شقيقها بأن "هند" الفنانة روجينا، لم تذهب إلى المنزل من زوجها فاروق.

وتحدث فاروق، مع شقيق زوجته "هند"، هانى، عن المشاكل التى حدثت بينهما ويطلب هانى بعمل مجلس صلح بينهما.

حاول أمن النادى بالعثور على شخص متواجد بالنادى، وتحاول "هند"، الفنانة روجينا، الهروب من أمن النادى.

ويقرر أمن النادى فتح الأنوار بالكامل، وتجد نفسها روجينا فى ملعب النادى، ويهرول أمن النادى فى العثور عليها، ولكن وتصل إلى حجرة العاملة وتغلق على نفسها الباب.



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