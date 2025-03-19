أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-3-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبريميم هيلثكير جروب، والعبور للاستثمار العقاري، وحق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسواق الحرة، وأم بي للهندسة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود دام 5 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.95%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 26.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 623.9 ألف جنيه، 40.5 مليون جنيه، 804.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 367.8 مليون جنيه، 363.4 مليون جنيه، 114.1 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11027 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، والمهندس للتأمين، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 18.4 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 2000 سهم، 1693 سهمًا، 43 ألف سهم، 196 سهمًا، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية عدد 250 ألف سهم، 864.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 25 ألف سهم، وباع داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عدد 2.7 مليون سهم، 2000 سهم، 600 ألف سهم، 269.4 ألف سهم، 778 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات



أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، شراء المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار عدد 1.6 مليون سهم بسعر 11.64 جنيه بقيمة إجمالية 18.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.7% إلى 5.23%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي، بيع المساهم الشركة العربية للاستثمار عدد 778 ألف سهم بسعر 41 جنيها بقيمة إجمالية 31.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 3.89% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت شركات جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 4.5 مليون سهم، والثالثة 778 ألف سهم.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، مبيعات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 99.58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 577.7 مليون جنيه مقابل 734.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 21.38%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت مجموعة أي أف جي القابضة، إيرادات بلغت 24.4 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس)، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024.

فوري



أعلنت شركة فوري، عن حصول شركتها التابعة (فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) على ترخيص التمويل الإسلامي من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يمكن الشركة من تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



