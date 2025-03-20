شكرا لقرائتكم خبر عن POD تفوز 3-0 على SYNERGY.. تعرف على أبرز نتائج دورى المتحدة الرمضانية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق POD الفوز على نظيره سينرجى بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32 من عمر مسابقة دورة المتحدة الرمضانية 2025 التي تقام على ملاعب مركز الهدف للمنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر. وجاءت باقى نتائج مباريات كالتالى: الوطن 3 – 0 قناة دى إم سى استادات 3 - 6 المتحدة A.N.A 3 – 6 إنجريدينتس

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