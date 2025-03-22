شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: تريزيجيه من أهم لاعبى المنتخب وحسام حسن طريقة لعبه هجومية والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، إن محمود حسن تريزيحيه من أهم لاعبى الفراعنة، مؤكداً أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن يمكنه توظيف اللاعب فى أكثر من مركز.

وأضاف صبرى، خلال تحليله لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا عبر "أون تايم سبورتس 1": "حسام حسن طريقة لعبة هجومية دائماً، وبالنظر إلى لاعبى الارتكاز يمتلكان النزعة الهجومية،وتريزيجيه من أفضل اللاعبين فى المنتخب وله دور كبير ويمكن توظيفه فى أكثر من مركز".

وتابع: "حسام حسن يملك ميزة تغيير طريقة اللعب خلال المباراة وعمر مرموش من اللاعبين المهمين داخل صفوف المنتخب ويمكنه مساعدة المدرب فى تنفيذ أفكاره".

وفى سياق متصل واصل المنتخب الوطنى تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد فوز بوركينا فاسو على جيبوتى بنتيجة 4 - 1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "أحمد العبدي" في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 10 نقاط قبل مواجهة مضيفه الإثيوبي فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى المباراة التى يديرها الحكم باتريس مياتزا من موريشيوس، فى إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى.

وحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط وسيراليون فى المركز الثالث بذات الرصيد، وجاء غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المنتخب الوطني يمتلك العديد من المقومات لتحقيق فوزه الرابع في هذه المجموعة التي يتصدرها برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0) وبوركينافاسو (2 – 1) وتعادل وحيد مع غينيا بيساو (1 – 1) في الجولة الرابعة، ويسعى اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات وتجاوز إحدى العقبات في طريق بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن شارك فى "العُرس" الكروي الكبير أعوام 1934 و1990 و2018.