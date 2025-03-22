شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش فى عاشر جولات المرحلة النهائية بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 37-22 على صعيد الجولة العاشرة بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل القادم.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلي والشمس مع البنك الأهلي وسموحة مع طلائع الجيش والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام بنتيجة 38-3.