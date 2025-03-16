شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن عملية عسكرية كبيرة ضد الحوثيين خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام ان طائرة للمملكة المتحدة بريطانيا KC-2 فويجر ZZ343/RRR9966 تتجه جنوبًا فوق البحر الأحمر

موضحاً انها غادرت قاعدة أكروتيري جنوبًا فوق البحر الأحمر

يأتي ذلك وسط ترقب لعملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في عدة محافظات



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه أمر بعمل عسكري "حاسم" ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، مُطلقًا شرارة جديدة ضد الجماعة المدعومة من إيران، التي استهدفت ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستنشر "قوة مميتة ساحقة" ضد الجماعة "حتى نحقق هدفنا".

تأتي تصريحات ترامب، بعد ضربات جوية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر مبان سكنية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، مساء السبت، حسبما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وقُتل تسعة أشخاص على الأقل وجُرح تسعة آخرون في "غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة"، السبت، وفقًا لوزارة الصحة التي يديرها الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، في منشور على موقع إكس: "ندين ونستنكر جريمة استهداف المدنيين... التي تُمثل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد شنّوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية وغيرها".

وأضاف أن أفرادًا أمريكيين ينفذون هجمات جوية على قواعد الحوثيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية "لحماية الشحن الأمريكي والأصول الجوية والبحرية، ولاستعادة حرية الملاحة"

وكتب ترامب: "لن تمنع أي قوة إرهابية السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية".

وتعمل الولايات المتحدة منذ أشهر على إضعاف قدرات الحوثيين، وسط سعي الجماعة لتعطيل ممرات الشحن الدولية في عقب هجمات حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. واستهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة، وذلك باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ وزوارق صغيرة.

وسعت إدارة بايدن للرد بشن ضربات موجهة على مواقع الحوثيين في اليمن، لكن هذه الإجراءات لم تمنع المزيد من هجمات الجماعة



في وقت سابق من هذا العام، وقّع ترامب أمرًا بتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

وقال ترامب في رسالته إن نهج إدارة بايدن تجاه الحوثيين كان "ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، لذلك استمر الحوثيون المتهورون في المضي قدمًا"

وكتب: "لقد مر أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن. آخر سفينة حربية أمريكية عبرت البحر الأحمر، قبل أربعة أشهر، تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين أكثر من اثنتي عشرة مرة".

وأضاف: "بتمويل من إيران، أطلق بلطجية الحوثيين صواريخ على طائرات أمريكية، واستهدفوا قواتنا وحلفاءنا. لقد كلفت هذه الهجمات المتواصلة الاقتصاد الأمريكي والعالمي مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه، عرّضت أرواح الأبرياء للخطر".

وتابع ترامب: "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، ابتداءً من اليوم. إن لم يفعلوا ذلك، فسيُمطر عليكم جهنم كما لم تروا من قبل!"

كما وجّه الرئيس رسالة إلى إيران التي تدعم الجماعة، قائلا: "إلى إيران: يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورًا! لا تهددوا الشعب الأمريكي، أو رئيسه، الذي حاز على أحد أكبر المناصب في تاريخ الرئاسة، أو ممرات الشحن العالمية. إن فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم بالكامل، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن