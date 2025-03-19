شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مسؤول كبير في الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف عن المكان الذي يتواجد فيه عبدالملك الحوثي الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول يمني عن مكان تواجد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين ... وكشف محمد المحيميد وهو وكيل في وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية عن مكان تواجد الحوثي... وقال المحيميد انه وبحسب معلوماته فإن عبدالملك الحوثي يسكن في السفارة الأمريكية في صنعاء... وتساءل المحيميد "هل سيقصف ترامب سفارة بلاده...

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