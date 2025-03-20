اليافعي يفجر مفاجئة من العيار الثقيل:منصر السيلي رايته بصحة جيدة وقريبا سيظهر

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:لازال صالح السيلي حي برزق وقريبا سترونه كما رايته بسبعين نعمة.

واضاف: ابصم عليه بالعشر وفي وقته سيظهر

واختتم: نعم شيبه ولكنه بصحة جيدة

وهذا اول تاكيد على ان السيلي لازال على قيد الحياة بعد فقدانه اثر حرب ٩٤م

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