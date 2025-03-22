تطورات خطيرة ...حل مجلسي النواب والشورى وتشكيل مجلس وطني يضم اعضاء من المجلسين "تفاصيل حصرية"

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عدن - ياسمين التهامي - �البت نخب سياسية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بحل مجلسي النواب والشورى وتشكيل مجلس وطني من رجال الفكر والاقتصاد بمجلس واحد يعمل دعم خطة التحرير واستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.

المصادر اكدت بعد خلافات حادة وقعت بين اعضاء مجلس النواب وادى ذلك إلى طرد عضو في المجلس شوقي القاضي من احد قروبات المجلس



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