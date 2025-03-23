شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون:مسلحون على متن طقم ياخذون الزكاة من المحلات بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اد مواطنون لكريتر سكاي بان مسلحين على متن طقم اخذوا الزكاة من المحلات التجارية بمنطقة عبد القوي بالشيخ عثمان. واشاروا الى ان المسلحين طافوا قبل قليل على المحلات بعبد القوي واخذوا زكاة من المحلات

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