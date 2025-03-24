شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا:اكدنا هذا الامر لاسر ائيل بشان الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت الخارجية الأمريكية: روبيو أكد لنتنياهو تصميم ترمب على استعادة حرية الملاحة بالبحر الأحمر بالعمليات ضد #الحوثيين

ياتي ذلك عقب غارات استهدفت صعدة وصنعاء



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