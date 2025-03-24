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أمريكا:اكدنا هذا الامر لاسر ائيل بشان الحوثيين

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أمريكا:اكدنا هذا الامر لاسر ائيل بشان الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - �الت الخارجية الأمريكية: روبيو أكد لنتنياهو تصميم ترمب على استعادة حرية الملاحة بالبحر الأحمر بالعمليات ضد #الحوثيين
ياتي ذلك عقب غارات استهدفت صعدة وصنعاء
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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