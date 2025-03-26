شكرا لقرائتكم خبر عن كشف امر صادم عن تحركات هؤلاء عبر مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي بشير الحارثي عن تحركات خطيرة تتم عبر مطار صنعاء الدولي وقال الحارثي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: مطار_صنعاء أصبح بوابة عبور مفتوحة أمام الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين وغيرهم دون أي رقابة أو متابعة من قبل الحكومة الشرعية. وتابع بالقول:وبهذا الفعل تكون الشرعية قد تخلت عن أحد أهم أدواتها السيادية وآخر ورقة تتحكم بها لإبقاء الحوثي معزول عن العالم وببقاء الدخول والخروج في مطار صنعاء بهذا الشكل يتيح المجال لمليشيات الحوثي التحرك بكل أدواتها خارجيا وتعزيز دعمهم العسكري واللوجستي

واختتم بالقول:وهذا أهم عنصر كان يفتقد له الحوثي منذ بداية الانقلاب.



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