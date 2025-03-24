شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن الحصيلة الاولية لضحايا الغارات الامريكية على العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل القوات الأمريكية غاراتها في اليمن.

حيث شنت طائرة حربية أمريكية، قبل قليل، غارة جوية استهدفت مبنىً سكنياً في منطقة عصر بالعاصمة صنعاء، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وأفاد مصدر أمني بسقوط شهيدين أثناء مرورهما أمام المبنى المستهدف، إضافة إلى 12 مصاباً من المدنيين، بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية.

وأكدت مصادر محلية بأن الانفجار كان عنيفاً، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.

وما زالت الطائرات الأمريكية تحلق في أجواء العاصمة، ما يثير مخاوف من غارات إضافية قد تستهدف مناطق أخرى.