شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قرار جمهوري مرتقب بتعيين قيادي بالانتقالي بهذا المنصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس عن

قرار جمهوري مرتقب بتعيين السفير قاسم عسكر جبران سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى اثيوبيا

وكان قاسم عسكر جبران سفير سابق قبل عقود وانضم للمجلس الانتقالي عقب تاسيسه

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