شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب بانقطاعها لساعات...شرطة عدن تعلن القبض على المسؤول عن تخريب محطة الكهرباء والصدمة في هويته "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شرطة العاصمة المؤقتة عدن القبض على موظف في مؤسسة الكهرباء، بعد تلقيها مذكرة رسمية من المؤسسة تفيد بتورطه في أعمال تخريبية استهدفت كيبلات توربينات محطة البريقة.

ووفقًا للمذكرة، فإن الموظف، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، قام بتخريب أربعة كيبلات خاصة بحساسات التوربينات، مما أدى إلى أضرار مادية تُقدّر بحوالي 300 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة ناتجة عن الإهمال واللامبالاة بالقوانين، فيما تواصل الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.