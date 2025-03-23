شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض طفل للاغتصاب بطريقة مروعة في عدن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كنت شرطة خورمكسر بجهد كبير من التعرف على مواطن اقدم على اغتصاب طفل والقبض عليه. وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان مواطن ٤٨عام اغتصب طفل عمره ٨ سنوات بخورمكسر وتمكن الطفل من وصف الجاني وصف دقيق لشرطة خومكسر الذين تعرفوا عليه بعد جهد كبير وبعد مواجهته انكر بانه اغتصب الطفل وبعد اصرار الطفل اعترف الجاني بجريمته وقام بتمثيل الجريمة بموقعها بطلب من الشرطة

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