شكرا لقرائتكم خبر عن حديث سار عن صرف المرتبات قبل العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر الصحفي علي منصور مقراط عن تفائله بصرف رواتب العسكريين في الجيش والامن لشهر مارس الجاري قبل إجازة عيد الفطر المبارك لانقاذ حياتهم من الفقر والعوز الذي وصلوا إليه وليس لمواجهة متطلبات العيد ولو بحدها الادنى

وكشف رئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط أن اشعارات صرف راتب شهر مارس الحالي للعسكريين حولت من وزارة المالية إلى البنك المركزي

موضحاً أن مصدر مسؤول في البنك ابلغه أن العمل جاري لصرف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني

واشار مقراط قائلا متفائلون بصرف رواتب العسكريين لشهر مارس الحالي قبل إجازة عيد الفطر المبارك التي اعلنت وزارة الخدمة المدنية ستبدأ من يوم السبت ال 29 من مارس الجاري

واختتم مقراط قائلاً : يعاني منتسبي الجيش والامن ومعهم صغار الموظفين في القطاع المدني من اوضاع معيشية مأساوية مزرية في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار والسقوط المروع للعملة المحلية

لافتا في الوقت نفسه تعيش طبقة خاصة من ناهبي الثروات والاتاوات والجبايات والاراضي والموارد حالة غير طبيعية من الترف والبذخ والرفاهية ، واصفاً هؤلاء بتجار الحروب المحليين الانتهازيين النافذين الذين يستغلون ظروف الحرب والفوضى وحالة الانفلات والفراغ السلطوي للعبث بممتلكات الشعب بفئاته المنهكة والمسحوقة وحقه في الحياة الكريمة والذي لاحول له إلا بالله ، لكنه استدرك بالقول سينتهي الظلمة والطغاة والفاسدين واللصوص وسيندمون على افعالهم المشينة والشنيعة في اللحظات الاولى لتوغل النظام والقانون ومحاكمة الشعب لهم وان غداً لناظره قريب

