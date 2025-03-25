شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد فيديو للمستشفى الذي استهدفته الغارات الأمريكية قبل قليل في معقل الحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم، بتجدد القصف الأمريكي على محافظة صعدة، مشيرة إلى أن إحدى الغارات استهدفت مشفى في المدينة للمرة الثانية.

وبحسب المصادر الحوثية، فإن الهجوم تسبب في أضرار مادية، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي بشأن هذه الضربات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث كثفت القوات الأمريكية غاراتها على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، ردًا على هجمات الجماعة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



