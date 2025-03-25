شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يقر بخطأ إبلاغ صحفي معلومات سرية عن توجيه ضربات ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد البيت الأبيض أن رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" ضم عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضم كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين.

ونشرت مجلة أتلانتيك قصة بقلم المحرر جيفري غولدبرج جاء فيها أن "قادة الأمن القومي الأمريكي ضموني إلى محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المقبلة في اليمن. لم أكن أعتقد أن ذلك قد يكون حقيقيا. ثم بدأت القنابل تتساقط".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمربكي لقناة الجزيرة إنهم يراجعون كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى سلسلة رسائل المسؤولي، مشيرا إلى أن الرسائل التي أبلغ عنها بشأن تفاصيل الهجوم على اليمن أصيلة.

وتعليقا على ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترمب إن لا علم له بأي شيء من هذا القبيل، وجدد التأكيد على أن الهجمات التي على الحوثيين فعالة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد أن كشف الصحفي جيفري غولدبرغ أنه تلقى مسبقا عبر تطبيق سيغنال خطة تفصيلية للغارات الأميركية في 15 مارس ضد الحوثيين، "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي في موقع والا باراك رافيد إن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية (من نائب الرئيس فما دون) أنشأوا مجموعة على تطبيق "سغنال" لتنسيق بدء الهجوم على الحوثيين وتبادل التحديثات العملياتية والاستخباراتية بالغة السرية، لكن الأمر الأكثر دهشة من كل ذلك: أنهم أضافوا بالخطأ إلى المجموعة غولدبرغ، الذي كان مطلعًا على جميع المحادثات.

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية على مواقع للحوثيين في محيط مدينة صعدة.